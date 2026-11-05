Локомотив загорелся на путях в Архангельской области

Сигнал о возгорании поступил от дежурного по станции поселка Обозерский в 3:40 5 ноября. На место отправили дежурный караул в составе двух человек и одной единицы техники.

Пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее огонь вспыхнул на производственном объекте в Орле.

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