«Сколько будешь в девках ходить?»: чем чреваты «умные» советы родственников

Постоянные укоры родственников могут довести женщину до выхода под венец за первого встречного. Она может сделать что угодно, лишь бы соответствовать стандартам родных, сообщил РИАМО психолог Никита Иванов.

За обычным семейным ужином девушек часто спрашивают родственники: «А когда замуж?». Приводят в пример подруг, связавших себя узами брака. «А часики-то тикают! Сколько будешь в девках ходить?» — напоминают родственники и советуют понизить планку в выборе жениха. Такие разговоры могут длиться годами, сильно раздражать. Вот только незаметно задаешься вопросом: «А может со мной действительно что-то не так?»

«И вот здесь происходит довольно неприятная вещь. Чужие представления о правильной жизни постепенно становятся собственными. Женщина может вполне хотеть отношений, но не с кем угодно. Однако под постоянным давлением появляется соблазн согласиться на то, что ей не подходит, лишь бы, наконец, перестать чувствовать себя какой-то неправильной», — объяснил Иванов.

Он добавил, что отсутствие партнера еще не означает одиночества. Можно жить одной, иметь близких друзей, получать удовольствие от жизни. Женщина может быть замужем, но при этом чувствовать себя ужасно одиноко.

«Однажды можешь обнаружить, что ищешь не столько близкого человека, сколько способ, наконец, доказать окружающим, что с тобой все нормально. Это еще хуже, чем искать себе оправдание в глазах родственников», — заключил Иванов.

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