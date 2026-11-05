В Приморье суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве школьника

Суд в Приморском крае избрал меру пресечения местному жителю, обвиняемому в убийстве подростка ножом в кинотеатре в Большом Камне, сообщает РИА Новости .

С учетом позиции прокурора суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

Ранее 42-летний мужчина подошел к группе школьников в торговом центре возле кинотеатра и ударил одного из них ножом. Спасти раненого не удалось.

Подозреваемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

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