Почти половина россиянок хотели бы носить советские украшения бабушек и мам

Почти половина россиянок хотели бы носить украшения своих бабушек и мам из советской эпохи — об этом говорится в совместном исследовании онлайн-кинотеатра «КИОН» и ювелирного бренда SOKOLOV. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

Наиболее яркими трендами эпохи СССР респондентки назвали объемные прически и яркий макияж — по 84%, еще 66% вспомнили мини-юбки, 62% — зауженные джинсы с высокой посадкой, 54% — крупные украшения.

Самыми привлекательными из трендов прошлого участницы опроса считают корсеты (52%), цветные колготки (38%) и обувь на платформе (24%). А вот химическую завивку не хотели бы возвращать 62% россиянок, по 38% отказались бы от широких плеч и леопардового принта, 36% — от яркого макияжа. Из украшений наибольший интерес вызывают изделия с цветными камнями и крупные браслеты (по 48%), нити жемчуга (46%), массивные серьги (44%) и акцентные броши (42%). Лишь 4% не захотели бы носить ничего из украшений своих бабушек и мам.

Главным современным стандартом красоты участницы исследования назвали ухоженность (71%), также они отметили пухлые губы (66%), сдержанный макияж (50%) и стройную атлетичную фигуру (48%). При этом 71% уверены, что требования к внешности сегодня гораздо выше, чем в советскую эпоху, — из-за давления соцсетей и медиа. Еще 40% считают, что внешность играет в жизни более важную роль, чем раньше, а более половины (52%) полагают, что красота стала доступнее благодаря разнообразию бьюти-решений.

Среди советских моделей, чья внешность соответствует современным представлениям о красоте, первое место заняла Галина Миловская (52%) — ее назвали чаще всех. В первой тройке также Татьяна Чапыгина (40%) и Лека Миронова (32%).

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