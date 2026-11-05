На городские торги выставили два коммерческих помещения в Строгине

На городские торги выставлены два помещения для бизнеса свободного назначения в районе Строгино на улице Исаковского. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что коммерческие помещения, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, помогают предпринимателям развивать ориентированный на ежедневные потребности жителей бизнес. На городских торгах такие объекты представлены в различных районах столицы.

«В частности, два помещения свободного назначения доступны на улице Исаковского в районе Строгино. Они имеют площадь 193,1 и 385,1 квадратного метра, что позволяет гибко организовать внутреннее пространство: выделить отдельные зоны для обслуживания клиентов, размещения оборудования, хранения товаров и работы сотрудников», — отметил Пуртов.

Он добавил, что расположение рядом с местной зоной отдыха потенциально расширяет целевую аудиторию будущих проектов.

Помещения расположены по адресам: улица Исаковского, д. 39 и д. 39, к. 1. Оба объекта имеют отдельные входы. Продавцом недвижимости выступает столичный Департамент городского имущества.

Прием заявок на участие в торгах завершится 9 и 12 ноября. Аукционы пройдут 17 и 24 ноября на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва выставляет на торги различное имущество: земельные участки, машино-места, здания, нежилые помещения и другие объекты. Полный перечень актуальных лотов представлен на сайте torgi.mos.ru. Пользователям доступна вся необходимая информация, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Больше об экономике столицы можно найти в официальном канале Комплекса экономической политики в мессенджере МАКС.