Человек пострадал при массированной атаке дронов на Рязанскую область

Рязанская область этой ночью подверглась массированной атаке БПЛА, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Павел Малков.

Он уточнил, что пострадавшему оказывают помощь медики.

«Есть повреждения от падения обломков. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением», — сказал Малков.

По его словам, еще в школе № 58 выбиты стекла. В этом учебном учреждении занятия в четверг отменены.

Губернатор добавил, что еще из-за беспилотников повреждены частные дома, загорелась нежилая постройка.

Как отметил Малков. на местах ЧП работают сотрудники оперативных служб. Специалисты оценивают ущерб и занимаются восстановлением подачи электричества.

Он также попросил жителей по возможности ограничить передвижение по городу. При обнаружении обломков БПЛА нельзя подходить к ним и трогать их, а нужно сразу позвонить по номеру 112.

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