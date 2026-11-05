4 человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Магаданской области

В районе 1807-го км автодороги «Колыма» в Магаданской области произошло ДТП с микроавтобусом пострадали четыре человека, сообщается на сайте УМВД РФ по региону.

Вечером 4 ноября поступила информация о дорожной аварии. Сотрудники ДПС предварительно установили, что 58-летний водитель микроавтобуса Toyota Regius столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Honda Fit, который отбросило на минивэн Toyota.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира микроавтобуса: женщина 1977 года рождения и мужчины 1964 года и 1980 годов рождения.

По факту дорожной аварии полицейские начали проверку.

Предварительно, водитель микроавтобуса двигался на личной машине и не оказывал услуги по перевозке пассажиров. В отношении него составлены определения об возбуждении административных дел по статье 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части) и статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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