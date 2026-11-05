Игумен Варфоломей: у верующих церковных родителей дети при крещении не плачут

Как показывает опыт церковной жизни, если дети родились в христианском браке, родители их — верующие церковные люди, то проблем с капризами и плачем детей при крещении не возникает, сообщил РИАМО наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря игумен Варфоломей.

«Крещение — таинство духовного рождения человека для жизни во Христе. „Крещение“ на греческом — βάπτισμα („баптисма“), что значит „погружение“. Погружение в воду с головой — образ погребения греховной жизни (человек уходит под воду), а изведение из воды — воскресение и возрождение к новой жизни. Троекратное погружение — в честь тридневного Воскресения Христова», — объясняет Варфоломей.

Он приводит слова апостола Павла, который пишет: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.» (Рим. 6,4).

По словам священнослужителя, древняя традиция церкви говорит о полном погружении при крещении. Исходя из принципа церковной икономии (снисхождения), и в древней церкви, и в современности признавалось крещение обливанием в различных обстоятельствах, таких, как тяжелая болезнь, недостаток воды, крещение во время боевых действий и проч.

Игумен Варфоломей считает, что никому не придет в голову упрекать за обливание вместо полного погружения при крещении солдат близ линии фронта, умирающего больного в больнице, заключенного в тюрьме и т. д. В обычных повседневных условиях при крещении взрослых и детей нужно стараться, чтобы чтобы крещение было погружением. Многие храмы имеют крестильни с большой купелью для взрослых, в которых всех можно крестить полным погружением.

Если же по каким-либо причинам крестили обливанием, то перекрещиваться не надо, тем более если крещаемый после крещения уже причащался (участвовал и в других таинствах церкви). Вместе с крещением совершается также таинство Миропомазания, т. е. Крещение Святым Духом, в котором человеку через помазание освященным миром подаются дары Святого Духа для укрепления в духовной жизни.

У нецерковных пар после чтения заклинательных молитв при оглашении и принесении крестными родителями за своих крестников клятв об отречении от сатаны и сочетания со Христом, маленькие дети, чувствуя серьезность момента и не имея до того молитвенного покрова и поддержки от своих родителей, начинают кричать и плакать, успокаиваясь лишь только после завершения крещения.

«Понятно, что при необходимости можно сделать паузу, попробовать дать ребенку успокоиться. Далеко не всегда это получается. Но сокращать и изменять чин крещения из-за плача детей не принято», — отметил представитель РПЦ.

В церкви при подготовке к таинству крещения служители стараются нагреть воду до комнатной температуры, чтобы у маленьких детей не было лишнего повода для расстройства. Если крестные или родители ребенка по плоти не являются воцерковленными людьми, им необходимо перед крещением пройти одну или несколько огласительных бесед о смысле таинства крещения, о духовной жизни, об обязанностях крестных родителей. И во время этих бесед можно обсудить также все вопросы, связанные с крещением ребенка, заключил игумен Варфоломей.

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