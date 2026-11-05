«Откопали в последний момент»: чудом спасли провалившегося под снег сноубордиста

Сноубордиста, который провалился в снег вниз головой, чудом спасли в Шерегеше, он начал задыхаться, но его откопали, сообщает РЕН ТВ .

По словам друга пострадавшего, двое сноубордистов провалились в незамерзший ручей. Один из них ушел вниз головой, и парня завалило снегом. На помощь ему пришел друг, а также проезжавшие мимо парень с девушкой.

«Он минуты две был под снегом. Уже задыхался, ел снег ртом, чтоб себе доступ к воздуху сделать», — поделился друг сноубордиста.

Ранее нечеловеческая реакция спасла жизнь сноубордисту в Камчатском крае. Спортсмен в последнюю секунду ускользнул из-под гигантской лавины.

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