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Мокрый снег и до +5 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

Общество

В Московской области и столице в четверг пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура прогнозируется плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается облачная погода.

Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут 0 — плюс 2 градуса, днем 6 ноября — от плюс 1 до плюс 3. Пройдут снег и мокрый снег, местами прогнозируется гололедица.

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