Любовь есть, а сил нет: как скрытое выгорания «убивает» отцов

Постоянная усталость, раздражение на детей и желание избегать семейных обязанностей могут указывать на родительское выгорание у мужчин, сообщила РИАМО экзистенциальный психолог, медиатор Анна Васильева.

«Мужчину с детства учат: будь сильным, не жалуйся, справляйся сам. А тут получается, что он не справился с главным. И тогда „устал“ — это спасительное слово», — объяснила Васильева.

Она добавила, что родительское выгорание проявляется хроническим истощением, эмоциональным отдалением от ребенка и ощущением, что отцовство превратилось в бесконечную череду обязанностей. При этом отдых и даже отпуск не всегда помогают восстановиться.

Одной из причин такого состояния может стать потеря ощущения смысла родительства. Мужчина продолжает зарабатывать, заботиться о семье и решать бытовые проблемы, но постепенно перестает понимать, ради чего прикладывает столько усилий.

«Ребенок становится задачей, жена — соратником по логистике, а дом — штабом. Любовь оказывается погребена под слоем функций», — отметила специалист.

Васильева подчеркнула, что поводом обратиться за психологической помощью могут стать постоянное раздражение на ребенка, мучительное чувство вины после ссор и стремление все чаще уходить от семейных забот в работу, телефон или компьютерные игры.

«Когда вам кажется, что вы один такой, и сказать об этом нельзя», — добавила психолог, перечисляя тревожные признаки.

По ее словам, признание собственного истощения не означает отсутствия любви к детям. Важно вовремя заметить проблему, а не продолжать справляться с ней молча.

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