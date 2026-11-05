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СК: убитый в Приморье подросток пытался спрятаться от нападавшего

В Приморском крае убитый школьник пытался спрятаться от нападавшего мужчины, сообщает пресс-служба краевого СУ СК России.

По версии следствия, 42-летний незнакомец подошел к подросткам, которые отдыхали возле развлекательного заведения в городе Большой Камень. Между мужчиной и одним из школьников возник конфликт. В это время агрессор начал угрожать ножом.

Подросток пытался скрыться от опасного мужчины и забежал в помещение развлекательного учреждения. Однако нападавший догнал его и ударил ножом в грудную клетку.

В рамках расследования уголовного дела нож был изъят. С камер видеонаблюдения взяты записи, где зафиксировано убийство. Назначены медицинская, наркологическая, психиатрическая и биологические судебные экспертизы.

Ранее суд заключил обвиняемого в убийстве школьника под стражу на два месяца.

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