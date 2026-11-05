В Чехии заявили, что российские хоккеистки представляют угрозу
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Генеральный секретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черны прокомментировал ситуацию с хоккеистками юниорской сборной России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Isport.cz.
По его словам, они «представляют угрозу общественному порядку в соответствии с директивами Евросоюза».
Черны отметил, что в Чехии действует запрет на пребывание российских спортсменов, а полиция по делам иностранцев отказывает во въезде гражданам РФ, которые пытаются приехать по визам, выданным для участия в спортивных мероприятиях.
Ранее Канада решила запретить сборной России участвовать в молодежном чемпионате мира по хоккею (IIHF).
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