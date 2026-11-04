Премьер Карни: Канада откажет в визах российским хоккеистам

Канада запретит сборной России участвовать в молодежном чемпионате мира по хоккею (IIHF). Турнир состоится в канадской провинции Альберта в конце 2026 — начале 2027 года.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным турнирам. Однако федерации Латвии, Чехии, Швеции и Финляндии выразили возмущение решением CAS и отказались играть против РФ на международных соревнованиях.

«Россиян там (на ЧМ-2027 — ред.) точно не будет», — заявил премьер северо-американской страны Марк Карни, которого цитируют канадские СМИ.

Он подчеркнул, что российским спортсменам «однозначно» откажут в визах, и позиция Канады по этому вопросу принципиальна.

Канадский премьер добавил, что европейцы призвали канадцев последовать их примеру. Однако Оттава самостоятельно приняла решение по российским спортсменам, независимо от позиции других стран.

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