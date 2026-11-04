Минобороны: 709 дронов ВСУ сбили над территорией России прошедшей ночью
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Прошедшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 709 вражеских беспилотников над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Так, дроны противника были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Адыгея.
Кроме того, российские военнослужащие перехватили украинские БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее обломки БПЛА повредили газовую трубу в хуторе Петров в Адыгее. Также после атаки беспилотников произошло возгорание в логистическом центре Ozon в Адыгейске.
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