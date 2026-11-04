Дептранс настоятельно рекомендует москвичам сменить летнюю резину на зимнюю
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Пресс-служба столичного Дептранса настоятельно рекомендует водителям сменить летнюю резину на зимнюю.
«В городе местами идет мокрый снег. Если вы еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, то настоятельно рекомендуем сделать это в ближайшее время. Не подвергайте себя и других риску», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что летняя резина не обеспечивает надежного сцепления с дорогой в снег и гололедицу. Тормозной путь становится значительно длиннее, а машину может занести.
Москвичей призвали по возможности использовать для поездок общественный транспорт. Это безопасно и надежно.
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