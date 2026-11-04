Дептранс настоятельно рекомендует москвичам сменить летнюю резину на зимнюю

«В городе местами идет мокрый снег. Если вы еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, то настоятельно рекомендуем сделать это в ближайшее время. Не подвергайте себя и других риску», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что летняя резина не обеспечивает надежного сцепления с дорогой в снег и гололедицу. Тормозной путь становится значительно длиннее, а машину может занести.

Москвичей призвали по возможности использовать для поездок общественный транспорт. Это безопасно и надежно.

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