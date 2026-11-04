6 человек похитили мужчину и украли у него криптовалюту в Петербурге

В Санкт-Петербурге шесть человек обвинили в похищении мужчины и грабеже, злоумышленники заставили жертву перевести им криптовалюту, сообщает пресс-служба СКР.

По информации следователей, 16 октября двое обвиняемых, зная о наличии у мужчины накоплений в виде криптовалюты, привлекли еще четверых. Все вместе они напали на потерпевшего. С помощью силы мужчины затолкали жертву в машину, где потребовали передать им криптовалюту на сумму не менее 5,5 млн рублей. Потерпевший вынужденно перевел указанные деньги.

Следователи вместе с полицейскими установили и задержали всех фигурантов дела в возрасте от 24 до 40 лет. Им предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж), пунктам «а», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Пять обвиняемых арестованы по ходатайству следствия, шестой помещен под домашний арест.

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