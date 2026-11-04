«Мы всех могнем»: Мизулина поздравила с Днем народного единства

«Когда мы едины, мы всех могнем», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

День народного единства учрежден в 2004 году. Дата выбрана в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Праздник напоминает о важности согласия и единства между людьми разных национальностей и культур.

Подробнее об истории праздника и его значении для России можно прочитать в материале РИАМО.

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