В Петербурге анестезиста скорой задержали за кражу денег с чужой карты

Анестезиста скорой помощи задержали за кражу денег с чужой банковской карты в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал РЕН ТВ .

В начале октября 19-летний молодой человек заметил, что с его банковской карты исчезли более 6 тыс. рублей. Он сразу же обратился в полицию.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Через три недели полицейские арестовали 39-летнего анестезиста скорой помощи Алексея Г. После допроса его отпустили под обязательство о явке.

Ранее в Петербурге шесть человек обвинили в похищении мужчины и грабеже. Злоумышленники заставили жертву перевести им криптовалюту.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.