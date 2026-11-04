Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев в возрасте 74 лет
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На 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Владимир Григорьев, сообщил Московский драматический театр имени Пушкина.
«Вчера вечером не стало заслуженного артиста России Владимира Григорьева. Для нас это невосполнимая утрата. Мы выражаем соболезнования близким Владимира Евгеньевича. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.
В театре добавили, что о дате и времени прощания с Владимиром Григорьевым сообщат дополнительно.
Как пишет РИА Новости, причиной смерти заслуженного артиста РФ Владимира Григорьева стала острая сердечная недостаточность.
Владимир Григорьев родился в 1952 году. В 1975 году окончил ГИТИС и был принят в труппу Московского драматического театра им. Пушкина. С тех пор актер сыграл на сцене театра более 50 ролей.
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