Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев в возрасте 74 лет

«Вчера вечером не стало заслуженного артиста России Владимира Григорьева. Для нас это невосполнимая утрата. Мы выражаем соболезнования близким Владимира Евгеньевича. Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

В театре добавили, что о дате и времени прощания с Владимиром Григорьевым сообщат дополнительно.

Как пишет РИА Новости, причиной смерти заслуженного артиста РФ Владимира Григорьева стала острая сердечная недостаточность.

Владимир Григорьев родился в 1952 году. В 1975 году окончил ГИТИС и был принят в труппу Московского драматического театра им. Пушкина. С тех пор актер сыграл на сцене театра более 50 ролей.

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