Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем народного единства

В доме правительства Московской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства. Губернатор региона Андрей Воробьев поздравил жителей с праздником, поблагодарил за вклад в развитие Подмосковья и вручил государственные и областные награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова Фото - © Александра Степанова

Награду получили многодетные родители, герои спецоперации, представители сфер здравоохранения, образования, строительства, лесного хозяйства, духовенства, культуры и спорта.

«Хочу вас поздравить, поблагодарить за добрые дела для нашего Подмосковья, нашей страны, за ваше трудолюбие, самоотдачу, за тот достойный пример, который вы показываете окружающим. Мы высоко ценим достижения в самых разных отраслях, будь то экономика, промышленность, медицинская помощь или подготовка кадров. Благодаря усилиям и энергии таких людей, как вы, Подмосковье уверенно развивается, сохраняет лидерство по многим направлениям. Как сказал наш президент, на всех переломных этапах единство народа всегда было ключевой составляющей», — сказал Воробьев.

Он также высказал отдельную благодарность медработникам. По его словам, власти строят современные поликлиники, стационары, внедряют передовые цифровые сервисы, новейшее оборудование, но сердце медицины — врачи, медсестры, те, кто спасает и лечит.

«Хочу сказать слова признательности и в адрес героев — бойцов на линии боевого соприкосновения. Особая гордость Подмосковья — наши большие дружные семьи, где закладывается любовь к близким, уважение и ответственность за родную землю», — добавил глава области.

Почетный гражданин Подмосковья

Главврач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова удостоена высшей награды региона — звания «Почетный гражданин Московской области». Каждый год в медучреждении появляется на свет около 6 тыс. детей, а медпомощь там получают более 1,2 млн жительниц.

Кроме того, в перинатальном центре выхаживают младенцев, рожденных на 6-м месяце беременности, с экстремально низкой массой тела. Под руководством Белоусовой там разработаны уникальные технологии диагностики и лечения осложнений беременности, проводятся сложнейшие операции, сохраняющие репродуктивное здоровье.

«1 июня 2013 года в День защиты детей на базе родильного дома в Видном был открыт наш перинатальный центр, а через пять лет — детский корпус с реанимацией и отделением для выхаживания недоношенных детей. Для нас важно не только сохранять высокий уровень медицинской помощи, но и улучшать условия для мам и детей. Благодаря решению губернатора в этом году началось строительство еще одного корпуса — это стационар на 200 коек, который будет оборудован современными родильными залами, одно- и двухместными палатами и всем необходимым», — отметила главврач.

Орден Мужества

Эту награду вручили Артему Чурилову. Мужчина проявил храбрость и отвагу в ходе СВО. Вернувшись домой, он продолжил работать на благо жителей: прошел обучение по программе «Герои Подмосковья», а летом возглавил отделение Ассоциации ветеранов спецоперации в Чехове.

«Эта награда не мне лично, а всему подразделению нашего гвардейского полка, выполняющего задачи на ключевых направлениях в зоне спецоперации. Хочу выразить слова благодарности, вам, Андрей Юрьевич, за вклад и поддержку, которую вы оказываете бойцам, находящимся на линии боевого соприкосновения, а также тем, кто вернулся и осваивает гражданские профессии», — сказал Чурилов.

«Родительская слава»

Также были награждены сразу две многодетные семьи. Орден «Родительская слава» вручен супругам Зубрий, воспитывающих восемь детей. Нина — домохозяйка, Илья служит в храме, работает в школе-пансионе и руководит образовательными проектами, связанными с сохранением культурного наследия и трудовым воспитанием. Старшие дети в семье уже окончили вузы и выбрали разные профессии — врач-офтальмолог, горный инженер, педагог. Семья увлекается альпинизмом: Илья вместе с сыновьями покорил Эльбрус, Казбек и Демавенд.

«Универсального рецепта воспитания у нас, наверное, нет. Но я точно знаю: дети перенимают не столько слова родителей, сколько их образ жизни и настоящие ценности. Если ты любишь порядок, интересуешься историей родного края, путешествуешь и развиваешься, все это постепенно становится близко и детям. Мы стараемся чаще быть вместе: ходим в горы, изучаем небольшие города. Такие поездки объединяют семью», — поделился Зубрий.

Марина и Максим Лукичевы из Балашихи получили медаль ордена «Родительская слава». У супругов четверо сыновей. Каждому ребенку родители дали имя, начинающееся на букву «М» — Матвей, Мирон, Марк и Михаил.

Глава семейства свыше 25 лет служит в органах внутренних дел. Мужчина принимал участие в подготовке полицейских отрядов для охраны порядка на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Марина по образованию лингвист и журналист, работала в школе. Сейчас она полностью посвящает себя семье и воспитанию детей.

Награды за труды и заслуги

Художник Федор Помелов удостоен медали «За труды в культуре и искусстве». Он работает в разных жанрах — от пейзажа до индустриальной тематики. В 2019 году к юбилею родного края мастер представил экспозицию «Мой Серпухов», в нее вошло 100 работ. Еще Помелов регулярно участвует в международных, всероссийских и региональных выставках, его картины хранятся в свыше чем в 50 музеях.

«В 2008 году я окончил Суриковский институт и с тех пор работаю как свободный художник. Люблю писать с натуры, поэтому много путешествую: был в Америке, Китае, странах Европы, а теперь в основном открываю для себя Россию. Создаю пейзажи, портреты, натюрморты, а еще люблю изображать советскую технику — тракторы, комбайны. Мои работы приобретают музеи и частные коллекционеры. Кроме участия в выставках, провожу мастер-классы для детей», — рассказал художник.

Орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени награжден заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион РФ, многолетний капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Он активно помогает развивать детский спорт в Подмосковье: с 2018 года проводит турнир, в котором участвуют команды из лучших футбольных школ страны и других государств. А в 2027 году при поддержке области в Реутове завершится реконструкция спорткомплекса «Старт», где разместится Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.

«Хотел бы выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву не только за вручение почетного Ордена, но, в первую очередь, за оказанное доверие и поддержку проектов моего фонда, направленных на развитие детско-юношеского спорта. Спорт в Подмосковье будет развиваться и крепчать. Проекты нашего фонда направлены не только на рост и воспитание юных футболистов, помощь в развитии в спорте высших достижений, но и направления массового спорта и здорового образа жизни», — подчеркнул Акинфеев.

Сергею Фролову присвоено звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Московской области». Под руководством специалиста в Луховицком лесничестве системно восстанавливают и сохраняют леса. Он еще занимается экологическим просвещением — при его участии в округе открыли восемь школьных лесничеств, где дети знакомятся с лесным хозяйством и учатся бережно относиться к природе.

Подробнее об истории праздника и его значении для России можно прочитать в материале РИАМО.

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