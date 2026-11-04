«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за гололедицы

«Желтый» уровень объявили опасности объявили на территории столицы и Московской области из-за гололедно — изморозевых отложений, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 среды до 09:00 5 ноября.

Предстоящей ночью и утром на дорогах столичного региона местами ожидается гололедица.

Ночью и утром в Подмосковье и Москве выпал снег. По словам синоптика Михаила Леуса, в среду в регионе также пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

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