USD
Доллар США
81,67
0.86 %
EUR
Евро
91,60
1.26 %
CNY
Китайский Юань
12,18
0.08 %
GBP
Фунт стерлингов
109,57
1.00 %

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе из-за гололедицы

Общество

Фото - © Медиасток.рф

«Желтый» уровень объявили опасности объявили на территории столицы и Московской области из-за гололедно — изморозевых отложений, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 среды до 09:00 5 ноября.

Предстоящей ночью и утром на дорогах столичного региона местами ожидается гололедица.

Ночью и утром в Подмосковье и Москве выпал снег. По словам синоптика Михаила Леуса, в среду в регионе также пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.