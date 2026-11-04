Сросшиеся пальцы у Николая II заметили на афише фильма о Романовых

По словам зрителей, на афише фильма режиссера Василия Чигинского у Николая II два пальца слились в один. Афиша размещена в кинотеатрах и на сайтах онлайн-площадок. Пользователи предположили, что при создании изображения авторы могли использовать ИИ.

«Ну как им п****, как им п****, вообще»; «Это известный факт вообще-то, сросшиеся пальцы у него были»; «Интересно, сколько миллионов потратили»; «ТрадИцИонные ценности», — шутят пользователи.

При этом продюсер Олег Урушев утверждает, что компания не использовала нейросеть для создания афиши, и назвав это предположение «бредом». По его словам, это живые съемки, а на афише использовали именно фотографию.

«А то, что у нас 1,6 млн человек одобряют убийство (Романовых), это нормально? Вот об этом бы поговорили, а не [про] шестой палец. То, что убили детей, — вот что страшно. А не шестой палец», — заключил возмущенный Урушев.

Кинокартина «Романовы: преданность и предательство» рассказывает о заключительных годах жизни последнего российского императора Николая II.

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