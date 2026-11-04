Режиссер, сценарист и продюсер Кончаловский встретился с воспитанницами Можайской ВК

В сопровождении заместителя начальника ГУФСИН России по Московской области Лидии Скворцовой, совместно с председателем Общественного совета Сергеем Леоновым, членами ОНК Подмосковья и руководствомколонии, Егор Кончаловский ознакомился с условиями, в которых проживают несовершеннолетние воспитанницы Можайской ВК, посетил одно из общежитий отряда, библиотеку и столовую учреждения, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Затем Егор Кончаловский встретился с воспитанницами колонии. В формате живого диалога он делился воспоминаниями о семье, рассказывал о своем профессиональном опыте, о сложностях и особенностях работы в кино, вспоминал забавные случаи из жизни.

«Я очень рад сегодняшней встрече с вами, так как это часть работы режиссера по популяризации киноискусства и обмену опытом с молодым поколением», — отметил кинорежиссер.

Девушки задавали гостю вопросы о профессии кинорежиссера, его пути в кино и российском кинематографе в целом.

В ходе встречи один из лучших режиссеров современной России пояснил, чем успешный фильм отличается от того, который «получился». По его словам, блокбастеры создаются по определенным правилам громадной маркетинговой машиной, а фильм, который получился, это кино, сделанное с любовью.

«Поэтому все, что бы вы не делали, нужно делать с любовью, тогда все обязательно получится», — добавил гость.

В завершение встречи Егор Кончаловский провел автограф — сессию для воспитанниц. Девушки, в свою очередь, подарили кинорежиссеру игрушку «Леву», связанную своими руками.

Встреча состоялась по инициативе председателя Общественного совета при ГУФСИН России по Московской области и региональной ОНК.