Москвичи пожаловались на шум со стадиона, который работает до 23 часов

Жители столичного района Ясенево рассказали о постоянном шуме, который они слышат с футбольного стадиона на Ясногорской улице, сообщает «Осторожно, Москва» .

Как уточнили горожане, после реконструкции звуки с поля стали слышны в квартирах соседних домов.

«Создается эффект колодца, в квартирах слышно каждое слово со стадиона. А это вечные маты, оры, стуки мяча, свистки, барабаны болельщиков», — пожаловались жильцы.

По их словам, москвичи несколько лет обращаются в управу района, Москомспорт и другие ведомства, но им отвечают, что стадион соответствует нормативам.

В управе района Ясенево подтвердили, что стадион работает каждый день с 9 до 23 часов. Там объяснили, что уменьшить время работы до 21 часа нельзя, так как это ограничит доступ к занятиям спортом по вечерам. По информации управы, расстояние от трибун до домов — 107 м, а сам спортобъект построен в соответствии с проектной документацией и действующими нормативами.

При этом администрация района уточнила, что на стадионе запретили пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, барабанами и свистками после 21 часа. Еще там усилили контроль за поведением болельщиков и отрегулировали прожекторы, чтобы свет не попадал в окна домов.

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