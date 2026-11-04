Церемония прощания с актрисой Екатериной Райкиной пройдет 6 ноября в Москве
Фото - © РИА Новости
Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной, как ожидается, состоится 6 ноября в Москве, сообщает РИА Новости.
О смерти 88-летней дочери народного артиста СССР Аркадия Райкина стало известно накануне. Актриса скончалась после продолжительной болезни.
К настоящему моменту место церемонии прощания неизвестно.
Екатерина Райкина родилась 5 апреля 1938 года в Ленинграде. Впервые вышла на сцену в 12 лет, заменив актрису в спектакле «Отверженные» Театра имени Вахтангова во время гастролей в Ленинграде. Закончила Театральное училище имени Щукина и сразу же была принята в труппу Театра Вахтангова, где служила почти 50 лет.
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