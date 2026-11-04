USD
Доллар США
81,67
0.86 %
EUR
Евро
91,60
1.26 %
CNY
Китайский Юань
12,18
0.08 %
GBP
Фунт стерлингов
109,57
1.00 %

Церемония прощания с актрисой Екатериной Райкиной пройдет 6 ноября в Москве

Культура

Фото - © РИА Новости

Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Райкиной, как ожидается, состоится 6 ноября в Москве, сообщает РИА Новости.

О смерти 88-летней дочери народного артиста СССР Аркадия Райкина стало известно накануне. Актриса скончалась после продолжительной болезни.

К настоящему моменту место церемонии прощания неизвестно.

Екатерина Райкина родилась 5 апреля 1938 года в Ленинграде. Впервые вышла на сцену в 12 лет, заменив актрису в спектакле «Отверженные» Театра имени Вахтангова во время гастролей в Ленинграде. Закончила Театральное училище имени Щукина и сразу же была принята в труппу Театра Вахтангова, где служила почти 50 лет.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.