Церемония прощания с актрисой Екатериной Райкиной пройдет 6 ноября в Москве

О смерти 88-летней дочери народного артиста СССР Аркадия Райкина стало известно накануне. Актриса скончалась после продолжительной болезни.

К настоящему моменту место церемонии прощания неизвестно.

Екатерина Райкина родилась 5 апреля 1938 года в Ленинграде. Впервые вышла на сцену в 12 лет, заменив актрису в спектакле «Отверженные» Театра имени Вахтангова во время гастролей в Ленинграде. Закончила Театральное училище имени Щукина и сразу же была принята в труппу Театра Вахтангова, где служила почти 50 лет.

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