В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве бывшей жены-таксистки

Советский районный суд Махачкалы арестовал местного жителя Акифа Г., которого подозревают в убийстве своей бывшей жены-таксистки, сообщает РИА Новости .

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого под стражу до 1 января следующего года.

Убитая 34-летняя Динара А. работала водителем частного женского такси. Она исчезла 30 октября. Женщина выехала на своем автомобиле из дома в Махачкале, а обратно не вернулась. Позднее женщину нашли мертвой. По подозрению в убийстве задержали бывшего мужа погибшей и его друга. Затем в аэропорту Домодедово задержали уроженку Смоленской области, которая под видом клиентки помогла злоумышленникам заманить жертву в ловушку. Бывший муж не смог простить Динаре второе замужество.

Кроме того, подозреваемые привлекли к захоронению тела тракториста, убедив мужчину выкопать на окраине поселка Новый Хушет яму якобы под наружный туалет.

Подробности гибели таксистки из Дагестана, о том, как удалось раскрыть преступление по горячим следам, читайте в материале РИАМО.

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