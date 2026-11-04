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Обыски проводят у 2 высокопоставленных сотрудников СБУ

Общество
СБУ

Фото - © СБУ

Двух высокопоставленных сотрудников СБУ подозревают в том, что они брали взятки за крышевание мошеннических кол-центров, у них проводятся обыски, сообщает Mash.

Им платили деньги за покровительство и решение проблем. В преступной цепочке участвовали высокопоставленные сотрудники СБУ, полиции, офиса генпрокурора и бандиты.

Сейчас сотрудники НАБУ проводят обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого замначальника Главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

На этих сотрудников СБУ специалисты вышли после визита силовиков к еще одному работнику ведомства Сергею Дудке, который напал на правоохранителей с оружием.

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