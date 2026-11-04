Обыски проводят у 2 высокопоставленных сотрудников СБУ

Двух высокопоставленных сотрудников СБУ подозревают в том, что они брали взятки за крышевание мошеннических кол-центров, у них проводятся обыски, сообщает Mash .

Им платили деньги за покровительство и решение проблем. В преступной цепочке участвовали высокопоставленные сотрудники СБУ, полиции, офиса генпрокурора и бандиты.

Сейчас сотрудники НАБУ проводят обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого замначальника Главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

На этих сотрудников СБУ специалисты вышли после визита силовиков к еще одному работнику ведомства Сергею Дудке, который напал на правоохранителей с оружием.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.