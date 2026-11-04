Ефимов: на строящейся станции «Гольяново» идут монолитные и земляные работы

На будущей станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро продолжаются монолитные и земляные работы. Об этом рассказал руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Создание транспортных объектов в Москве ведется в соответствии с целями и инициативами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ефимов отметил, что на северо-востоке города продолжается возведение станции «Гольяново», которая продлит Арбатско-Покровскую линию и станет следующей после «Щелковской».

«В настоящий момент ее основные конструкции готовы более чем на 35 процентов. Метростроители уложили свыше 10,2 тысячи кубометров бетона на платформе и в первом вестибюле. Продолжаются земляные работы на участках оборотных тупиков и второго вестибюля», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По его словам, на площадке также выполняется примыкание станционного комплекса к перегонным тоннелям. На время строительства по всему станционному комплексу и тупикам ведется водопонижение. Притоннельные сооружения — водоотливная установка, сооружаемая горным способом, и вентиляционная камера — строятся в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, а проходка и сбойка ствола выполняются с применением заморозки.

В Москве продолжается развитие рельсового каркаса. Станция «Гольяново» повысит транспортную доступность одноименного района: пассажиры смогут экономить около 30 минут в день. Новая станция сделает поездки удобнее и быстрее для 160 тыс. жителей, время в пути сократится вдвое, а нагрузка на «Щелковскую» снизится на 30%.

Оба тоннеля от «Щелковской» до будущей «Гольяново» уже пройдены: левый перегонный тоннель завершили в мае, правый — в июле 2026 года. Началась укладка жесткого основания под верхнее строение пути.

Столичный стандарт качества строительства обеспечивается системной работой «Контроля Москвы».

«Гольяново» — станция мелкого заложения с островной платформой и двумя подземными вестибюлями, выходящими на обе стороны Уссурийской улицы. Дизайн станции посвятят космической теме: в районе Гольяново расположено крупное научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос», выпускающее системы навигации космических аппаратов. Главным отделочным материалом выбран высококачественный российский металл.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. В 2011–2026 годах построено и реконструировано свыше 270 км линий и 130 станций метро, включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Большую кольцевую линию (БКЛ).