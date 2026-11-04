«До свидания, хамло!»: молодую учительницу травят в элитной гимназии Волгограда

Молодая учительница немецкого языка пожаловалась на давление со стороны директора гимназии, считавшейся одной из самых престижных в Волгограде, сообщает V1.RU .

21-летняя Елизавета утверждает, что урезание зарплаты, придирки к внешнему виду и принуждение к поборам с родителей — лишь малая часть того, с чем пришлось столкнуться педагогу в этом учебном году.

В гимназии № 12 Елизавета начала работать еще в студенческие годы. По ее словам, все было хорошо: дружный коллектив, насыщенная творческая жизнь, поездки в другие города. Параллельно она работала тренером по волейболу в школе № 7 и хотела привнести спорт в гимназию.

Первые тревожные звонки начались уже в сентябре текущего года. С начала учебного года учительница «не вылезала из кабинета директора» из-за постоянных придирок в ее адрес. При этом девушка никогда не позволяла кричать на себя и повышать голос.

Учительница договорилась с директором об аренде спортзала для занятий волейболом. Как уверяет девушка, на безвозмездной основе. Директриса согласилась, но, отметив, что «не хватает денег, и все, кто занимается в зале, берут его в аренду». Елизавета договорилась, что «рукастые» папы к концу года сделают в спортзале ремонт. Школа сделала договор на безвозмездной основе, который Елизавета отвезла его в департамент муниципального имущества, где он и «потерялся».

Вскоре, по версии Елизаветы, директор выдвинула условие: ежемесячно собирать с родителей 10 тыс. рублей на зарплату уборщице. И это не единственный случай, когда директор просила ее собрать деньги с родителей.

«Директор убеждала, что мои дети должны питаться платно в столовой. Но если родители не хотят, как я могу заставлять?» — говорит учительница.

Кроме того, учительница рассказала, что после небольшого опоздания на урок ее вызвала директор и в грубой форме пыталась объяснить, что так делать нельзя. Елизавета не позволяла по-хамски с собой разговаривать. На следующий день секретарь передала ей слова директора: либо извинение, либо увольнение по собственному желанию.

Елизавета отказалась извиняться и пошла в отдел образования по Краснооктябрьскому району, где не получила поддержку. Затем она написала заявление в прокуратуру с просьбой проверить действия директора. При этом ей девушке звонят коллеги и спрашивают, «не боится ли она».

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