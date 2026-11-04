Алексей Силкин рассказал о планах создания этнопарка в Петербурге

В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, в Санкт-Петербурге планируют открыть новый этнопарк. Общественное пространство, призванное стать центром сохранения культурных традиций, разместится на территории комплекса «Стрельнинская бухта», сообщает «Петербургский дневник» .

Первый заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям Алексей Силкин отметил, что выбор площадки обусловлен современным форматом общественной территории, которая оптимально подходит для реализации столь масштабной инициативы.

«В основе концепции пять направлений. Это гостеприимный дом, ремесла, гастрономия, музыка и народные традиции. На территории парка будут работать ремесленные мастерские, где можно будет не только посмотреть, но и попробовать сделать что-то своими руками. Также мы планируем создать пространство для проведения национальных праздников и фестивалей. У каждого петербуржца будет опыт общения с представителями разных культур», — сказал он.

Известно, что проект ориентирован на широкую аудиторию, включая детей и молодежь, для которых будет создана инфраструктура семейного отдыха. Помимо демонстрации традиций народов России, авторы инициативы рассчитывают на межрегиональное сотрудничество и обмен опытом с коллегами из других субъектов страны.

«Я хочу пожелать всем мира, добра и согласия. Пусть наш город остается таким же гостеприимным и многонациональным. Мы должны беречь и приумножать наши традиции», — заключил Силкин.