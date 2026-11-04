«Петербургский дневник» участвует в акции «Пирог на четвертое»

Главный редактор издания Кирилл Смирнов принял участие в приготовлении сдобного лакомства.

«Кажется, в День народного единства у нас пока нет своей устоявшейся традиции. И тут возникла интересная мысль, что объединить всех жителей России может идея приготовления одного общего блюда. „Петербургский дневник“ готовил шарлотку. Нашей кухней стал учебно-лабораторный центр Санкт-Петербургского экономического университета, а процессом руководил директор Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров Виктор Шабалин», — сказал Смирнов.

Шарлотку издавна принято относить к высокой петербургской кухне, напомнил главред.

«В XIX веке классическую шарлотку, из белого хлеба с яблоками, придумал известный повар Мари-Антуан Карем, который и привез ее в Петербург. А уже в XX веке классическая шарлотка вошла в сборники рецептов, по которым в нашей стране ее готовили в течение 70 лет», — рассказал Виктор Шабалин.

Угощение — одно из основных правил акции «Пирог на четвертое». Свой десерт команда издания «Петербургский дневник» передала в Дом национальностей. Там его встретила целая делегация в народных костюмах.

«У каждой национальности свои кулинарные традиции. У чувашей, например, принято печь хуплу, национальное блюдо из дрожжевого теста с начинкой из мяса и картофеля. Обычно его готовят на семейных застольях, по случаю рождения ребенка или приезда дорогих гостей», — сказала представитель Чувашской автономии Санкт-Петербурга Татьяна Сапожникова.