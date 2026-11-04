Fox News: в Мичигане избрали первого в истории США сенатора-мусульманина

Кандидат от Демократической партии Абдул Эль-Сайед одержал победу на выборах в Сенат Конгресса США. Политик может стать первым сенатором-мусульманином в истории страны, сообщает американский телеканал Fox News.

По предварительным данным, Эль-Сайед опережает республиканца Майка Роджерса. Глава Белого дома Дональд Трамп ранее обвинял сына египетских иммигрантов Эль-Сайеда в связях с исламистской организацией «Братья-мусульмане»* и террористической группой «Аль-Каида»*.

По итогам промежуточных выборов в США Демократическая партия получила контроль над палатой представителей, отобрав у республиканцев вдвое больше мест, чем требовалось для этого.

Трамп выразил удивление слабыми результатами Республиканцев и заявил о готовности к сотрудничеству с демократами. Однако он намерен активно использовать свое право вето.

*признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.

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