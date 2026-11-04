Демократы уже получили контроль над палатой представителей США

Демократическая партия США получила контроль над палатой представителей, отобрав у республиканцев вдвое больше мест, чем требовалось для этого, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на агентство Bloomberg.

Для этого демократом нужно было набрать 218 мест. В прошлом созыве у республиканцев было минимальное большинство, а их соперники располагали 214 мандатами. Получается, что на этих выборах Демократической партии необходимо было дополнительно выиграть четыре места.

На момент публикации демократы обеспечили себе перевес в восемь мандатов. Они забрали у республиканцев два места в Пенсильвании и по одному в штатах Кентукки, Колорадо, Северная Каролина, Вирджиния, Небраска и Нью-Джерси. Их соперники не смогли вернуть себе ни одного места у оппонентов.

Ранее СМИ писали, что американский лидер Дональд Трамп намерен лично следить за ходом выборов в Белом доме в компании ближайших союзников.

В материале РИАМО рассказали, зачем нужны промежуточные выборы в США и кого они избирают.

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