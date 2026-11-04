Самолет Air Serbia, который летел из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт отправления, потому что на его борту оказался не прошедший предполетный досмотр пассажир, сообщает RT .

По информации Nova.rs, лайнер развернули в небе над Литвой. Это произошло из-за того, что экс-вице-премьер Сербии Александр Вулин не прошел проверку безопасности, но оказался в самолете.

Предварительно, Вулину помогли обойти требуемые проверки. После возвращения самолета в аэропорт имени Николы Теслы специалисты начали обыск багажа бывшего вице-премьера.

Полет в российскую столицу возобновят после детального осмотра лайнера и смены экипажа на рейсе.

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