Подача электроэнергии в Севастополе ограничена из-за повреждения инфраструктуры

По его словам, прошедшей ночью в результате вражеской атаки повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя. Поступающей в город электроэнергии недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено.

«Понимаю, что повторяющиеся отключения становятся серьезным испытанием для каждого, особенно для семей с детьми, пожилых людей, тех, кому электричество необходимо для работы и повседневной жизни», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что оперативный штаб продолжает свою работу. Как только станет известна точная информация о сроках и порядке возвращения к графикам, ее сразу же доведут до местных жителей.

Кроме того, Развожаев призвал горожан ориентироваться только на информацию из официальных источников.

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