Демократы в лидерах: в США закрылись все избирательные участки

В США закрыли все избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс, сообщает «Интерфакс» .

Последними на этом голосовании закончили работать участки на Аляске. По подсчетам и прогнозам американских СМИ, Демократическая партия получает большинство как в Палате представителей, так и в Сенате страны.

По прогнозу NBC News, демократы обеспечивают 53 места из 100 в верхней палате Конгресса. А в нижней палате у них 255 мест, для большинства в там нужно как минимум 218 мест.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен результатами выборов в Конгресс.

В материале РИАМО рассказали, зачем нужны промежуточные выборы в США и кого они избирают.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.