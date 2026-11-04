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Демократы в лидерах: в США закрылись все избирательные участки

Политика

Фото - © Unsplash.com

В США закрыли все избирательные участки на промежуточных выборах в Конгресс, сообщает «Интерфакс».

Последними на этом голосовании закончили работать участки на Аляске. По подсчетам и прогнозам американских СМИ, Демократическая партия получает большинство как в Палате представителей, так и в Сенате страны.

По прогнозу NBC News, демократы обеспечивают 53 места из 100 в верхней палате Конгресса. А в нижней палате у них 255 мест, для большинства в там нужно как минимум 218 мест.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен результатами выборов в Конгресс.

В материале РИАМО рассказали, зачем нужны промежуточные выборы в США и кого они избирают.

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