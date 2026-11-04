«Гелик» футболиста Александра Кокорина выставили на продажу за 30 млн рублей

Mercedes-Benz G-класса («Гелендваген») Александра Кокорина, на котором футболист ездил до заключения, выставили на продажу за 30 млн рублей. Сам чемпион России и Кипра расстался с автомобилем 5 лет назад, сообщает SHOT .

Стоимость 12-летнего внедорожника значительно превысила среднюю по рынку. Экс-нападающий сборной России сделал люксовый тюнинг от Mansory: установил карбоновые элементы и увеличил мощность двигателя до 850 лошадиных сил. Для сравнения, аналогичный G-Class без эксклюзивных модификаций стоит на 25 млн дешевле.

Кокорин преобразил свой Mercedes-Benz Gelandewagen сразу после покупки в конце 2013 года. Общая стоимость машины и всего тюнинга составила около 1,3 млн евро, что по старому курсу эквивалентно примерно 75 млн рублей.

В 2021 году футболист решил продать внедорожник, запросив за него 20 млн рублей. Покупатель нашелся лишь в июне 2023 года, но теперь и он хочет избавиться от автомобиля.

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