В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Внуково и Домодедово столичного региона сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба «Росавиации».

Прошедшей ночью аэропорты Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили пять беспилотников, летевших на столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы.

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