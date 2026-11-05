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Пелагея опровергла слухи о романах

Культура

Российская певица Пелагея рассказала о личной жизни. Она опровергла приписываемые ей романы, сообщает StarHit.

4 ноября Пелагея представила в Москве премьеру мистерии-шоу «Живая вода». После концерта она коротко пообщалась с журналистами.

«Мое сердце довольно, свободно и хочет петь», — отметила артистка.

Пелагея подчеркнула, что специально не ищет отношений, и объяснила это просто: «Любовь не надо искать, иначе найдешь не то. Кто-нибудь что-то уронит, а ты найдешь, не дай Бог!» По ее словам, в ней самой много любви, а в каждой исполненной песне она рассказывает историю о себе и своей судьбе.

Певица также призналась, что больше всего не любит ложь, и учит дочь не обманывать.

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