В Республике Корея заявили, что учения с США носят оборонительный характер

Министерство иностранных дел Республики Корея заявило, что совместные военные учения с США являются оборонительными, сообщает ТАСС .

По словам ведомства, маневры проводятся ежегодно для поддержания обороноспособности на фоне растущей ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.

В МИД также утверждают, что такие учения способствуют миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии.

Ранее КНДР провела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

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