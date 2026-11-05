В Республике Корея заявили, что учения с США носят оборонительный характер
Министерство иностранных дел Республики Корея заявило, что совместные военные учения с США являются оборонительными, сообщает ТАСС.
По словам ведомства, маневры проводятся ежегодно для поддержания обороноспособности на фоне растущей ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи.
В МИД также утверждают, что такие учения способствуют миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии.
Ранее КНДР провела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
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