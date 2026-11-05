В СК заявили, что ключевые свидетели по делу Усольцевых показаний не меняли
Ключевые свидетели, допрошенные по делу о пропаже семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, своих показаний не меняли. Об этом заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова, сообщает ТАСС.
По ее словам, один из свидетелей видел, как члены семьи вышли из машины и направились в лес. Именно этот человек видел Усольцевых последним.
Семья пропала в сентябре 2025 года во время похода.
Ранее была выдвинута версия, что собака семьи Усольцевых могла спровоцировать нападение медведя.
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