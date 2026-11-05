В СК заявили, что ключевые свидетели по делу Усольцевых показаний не меняли

Ключевые свидетели, допрошенные по делу о пропаже семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, своих показаний не меняли. Об этом заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова, сообщает ТАСС .

По ее словам, один из свидетелей видел, как члены семьи вышли из машины и направились в лес. Именно этот человек видел Усольцевых последним.

Семья пропала в сентябре 2025 года во время похода.

Ранее была выдвинута версия, что собака семьи Усольцевых могла спровоцировать нападение медведя.

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