СК: собака семьи Усольцевых могла спровоцировать нападение медведя

Семья Усольцевых, пропавшая в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, могла погибнуть при нападении медведя. Зверя была способна привлечь собака, которая тоже отправилась в поход, сообщает ТАСС .

«Мы не исключаем версию, что семья могла стать жертвой нападения медведей. Их в Кутурчинском Белогорье много. Более того, тот факт, что у них с собой была собака, говорит о том, что пес — это объект, который мог привлечь медведя. Собака могла среагировать на медведя», — заявила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по региону Яна Сырымбетова.

Она также отметила, что во время поисков специалисты не раз встречали следы медведя, а однажды случайно подняли зверя с берлоги.

Летом в зоне поиска фиксировали не менее двух особей.

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