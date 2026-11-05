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Министр экономики Баварии найден мертвым в берлинском отеле

Происшествия

Лидер партии «Свободные избиратели» (FW) и министр экономики Баварии Хуберт Айвангер найден мертвым в одном из отелей Берлина, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По данным СМИ, в среду в Берлине открывалось бюро «Свободных избирателей», однако 55-летний Айвангер на мероприятии не появился — он жаловался на плохое самочувствие и остался в отеле Neuer Fritz в центре города.

«Свободные избиратели» вместе с Христианско-социальным союзом входят в земельное правительство Баварии как младший партнер. Айвангер как глава FW занимал пост заместителя баварского премьера Маркуса Зедера.

Причины смерти пока не называются. Семью политика о произошедшем уже проинформировали.

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