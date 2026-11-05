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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Транспорт

Московский аэропорт Внуково в ночь с 4 на 5 ноября начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с установлением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Меры введены в целях обеспечения безопасности.

Из-за этого в расписании рейсов могут быть изменения.

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