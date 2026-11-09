Рубио сообщил об отсутствии прогресса в урегулировании с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном не принесли прогресса и стороны не находятся на пороге прорыва, сообщает ТАСС .

Перед вылетом в Париж на встречу глав МИД стран G7 он сказал журналистам, что ему нечего сообщить о продвижении в диалоге с Тегераном.

«Есть ряд стран, которые продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы находимся на пороге прорыва», — отметил Рубио.

Ранее МИД Ирана объяснил паузу в контактах с США.

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