Рубио сообщил об отсутствии прогресса в урегулировании с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном не принесли прогресса и стороны не находятся на пороге прорыва, сообщает ТАСС.
Перед вылетом в Париж на встречу глав МИД стран G7 он сказал журналистам, что ему нечего сообщить о продвижении в диалоге с Тегераном.
«Есть ряд стран, которые продолжают взаимодействовать с ними, предлагая различные идеи, но я бы не сказал, что мы находимся на пороге прорыва», — отметил Рубио.
Ранее МИД Ирана объяснил паузу в контактах с США.
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