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Рубио назвал одну из главных тем на переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с журналистами перед вылетом в Париж на встречу глав МИД стран G7, назвал гарантии безопасности одной из главных тем при обсуждении украинского кризиса, сообщает ТАСС .

По его словам, во всех разговорах о России и Украине неизменно возникает вопрос, как будет выглядеть послевоенная архитектура безопасности Украины и Европы в целом.

«Это одна из ключевых тем, которые поднимаются при каждом разговоре», — отметил Рубио.

Ранее Кремль раскрыл состав российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби.

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