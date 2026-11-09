сегодня в 01:30

На Солнце зафиксировали три сильные вспышки

В воскресенье на Солнце произошли три мощные вспышки класса M, сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышки были зарегистрированы в 10:46, 18:37 и 21:27 мск и получили баллы M1.7, M1.2 и M1.1 соответственно.

Солнечные вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения на пять классов — A, B, C, M и X. Каждая следующая буква означает десятикратный рост мощности.

Ранее число вспышек на Солнце за сутки повторило рекорд XXI века.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.