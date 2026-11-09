В России отмечают день преподобного Нестора Летописца

Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах XI века в Киеве. Еще юношей он пришел к преподобному Феодосию и стал послушником. Позднее был посвящен во иеродиакона.

Главным подвигом жизни преподобного Нестора было составление «Повести временных лет» к 1112–1113 годам. Преподобному удалось написать историю Руси как составную часть всемирной истории, истории спасения человеческого рода.

Преподобный Нестор скончался примерно в 1114 году, завещав печерским инокам-летописцам продолжение своего труда. Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, придавший современный вид «Повести временных лет», игумен Моисей Выдубицкий, продливший ее до 1200 года, а также игумен Лаврентий, написавший в 1377 году древнейший из списков, сохранивших «Повесть» преподобного Нестора («Лаврентьевскую летопись»).

Преподобный Нестор погребен в Ближних пещерах преподобного Антония Печерского.

Праздник Зарок на Параскеву

Также в этот день православные христиане отмечают праздник Зарок на Параскеву. В народе его называют Обетами, так как в этот день люди давали обещание выполнить какую-либо работу или следовать заповеди. В православной традиции это канун дня святой великомученицы Параскевы, нареченной Пятница.

Чтобы отогнать пришедшую в дом беду, в этот день дают зарок (клятвенное обещание не делать чего-нибудь). Он обязательно должен быть исполнен в молчании. На следующий день необходимо сходить в церковь и помолиться святой Параскеве.

В ночь с 9 на 10 ноября женщины начинают прясть пелену — покрывало для иконы.

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