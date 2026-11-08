Трамп заявил, что считает маловероятным возвращение к масштабным боям с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление полномасштабных боевых действий с Ираном крайне маловероятно, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

«Крайне маловероятно, что в этом будет необходимость», — заявил президент.

При этом Трамп отметил, что решение будет зависеть от того, подпишет ли Иран «очень сильное соглашение». Если же удары все-таки потребуются, они будут серьезными.

Ранее МИД Ирана объяснил паузу в контактах с США.

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